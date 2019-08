El célebre actor Brad Pitt fue fervientemente acogido por sus "fans" mexicanos este martes durante la presentación de la nueva película del director Quentin Tarantino "Once upon a time... in Hollywood" en Ciudad de México.

Después de haber visitado otros lugares del mundo como Rusia o Italia para promocionar la película que Pitt protagoniza junto a Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, el actor estadounidense acudió a la capital mexicana ataviado con un conjunto beige y un sombrero del mismo tono y fue recibido entre gritos de sus seguidores.