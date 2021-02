El brasileño Francisco Da Costa, delantero del Querétaro del fútbol mexicano, aseguró este viernes que su sueño fue debutar como profesional en Brasil, pero en su país no hay espacio para tanto jugador y por eso emigró a México.

"Me quedó la espina de debutar en Brasil; surgió el plan de venir a México y el camino acá se me hizo más fácil. Estuve en tercera división y fui escalando; en cambio en Brasil conocí a muchos jugadores con calidad que no llegaron", reveló a EFE.