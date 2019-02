El argentino Bruno Marioni, técnico de los Pumas UNAM, dijo este miércoles que el buen paso de su equipo no lo ocupa para callar las críticas de quienes dijeron que no estaba preparado para entrenar en primera división.

"Es un desafío que la gente no confíe en mí porque da la posibilidad a través del trabajo de demostrar lo que valgo. No tengo que callar la boca nadie, estoy seguro de mi trabajo y de quién soy, si puedo conseguir los objetivos, esas opiniones no favorables irán cambiando", comentó Marioni a Efe.