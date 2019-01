El portugués Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul, se desmarcó este viernes de tener vínculos con promotores en la contratación de refuerzos extranjeros como su compatriota el centrocampista Stephen Eustáquio.

"Tengo las manos limpias, lo que he logrado y voy a seguir logrando en mi vida es producto de mi trabajo y de servir a las instituciones, no debo nada nadie y cuando uno no debe, no teme", dijo Caixinha en conferencia de prensa en el campamento de los Azules en La Noria, al sur de la capital mexicana.