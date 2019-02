El entrenador del Cruz Azul, el portugués Pedro Caixinha, afirmó este viernes que esta semana decidió cocinar e invitar a cenar a sus delanteros con el objetivo de ayudarles a terminar la sequía de goles.

"Los llevé a mi casa a cenar, tenía tiempo que no cocinaba. Salió bien el risotto, lo disfrutamos. No hablamos de fútbol, no hablamos de goles, pero sí hablamos de los momentos que viven los delanteros en el fútbol", dijo Caixinha a periodistas.