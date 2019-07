México, 18 jul (EFE)._ El portugués Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul mexicano, reveló hoy no perder el sueño por la presión de ganar con Cruz Azul un título de liga, algo que el equipo no logra hace más de 21 años.

"La presión no me quita el sueño, lo que me ha quitado el sueño fue el sismo de hace dos días", dijo burlón Caixinha en referencia a un ligero movimiento de tierra sin víctimas reportado en la noche del martes en la capital mexicana.