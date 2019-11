"Me gusta trabajar aquí. Yo soy mesero, atiendo a la gente. Me piden comida, cafés, jugo... Cuando llego a una mesa, me presento y les tomo la orden", explica este lunes a Efe con normalidad Sergio, uno de los trabajadores con síndrome de Down de la cafetería "El sueño de Frida", en el sur de Ciudad de México.

Las palabras de Sergio, por normales, pudieran parecer extrañas en una persona que padezca este síndrome. Sin embargo, la intención de la fundación Mosaico Down, propietaria de esta cafetería, es demostrar que esas afectaciones son compatibles con una vida independiente.