El grupo mexicano Camila presentó este martes en Ciudad de México su nuevo trabajo llamado "Hacia Adentro", en el que a través de una decena de temas ha querido reflejar toda su sinceridad y ponerle fin a un largo silencio.

En las canciones "no hay una sola palabra que no sea una verdad absoluta", aseguró su autor Mario Domm, uno de los componentes de la banda. "He escrito cosas que me penetran el alma, que siento de verdad", agregó.