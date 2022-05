Fotografía personal cedida donde aparece la cantante indígena mexicoestadounidense Flores quien lanzó este miércoles su primer disco EP "The Lives They Left" (Las vidas que dejaron). EFE/Floresita de Luna /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO