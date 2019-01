El paraguayo José Saturnino Cardozo, entrenador de las Chivas de Guadalajara, afirmó este miércoles que no le preocupan las declaraciones en su contra hechas por el defensa mexicano Carlos Salcido y aseguró que su salida no afectará el rendimiento del equipo en el torneo Clausura 2019.

"No me preocupan las declaraciones que pueda hacer un jugador. Yo saludo a todo el mundo, primero el respeto, no es uno más que otro si saluda o no saluda", señaló en conferencia de prensa.