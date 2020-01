El centrocampista de los Rayados del Monterrey Carlos Rodríguez, uno de los principales talentos jóvenes del fútbol mexicano, reconoció este lunes que su sueño como profesional es jugar en la liga española

"El sueño de todo futbolista mexicano es estar en Europa, pero en lo personal desde pequeño me gusta La Liga, no sé si sea por el estilo español de fútbol o porque me marcaron el Barcelona y el Real Madrid además del Atlético. Siempre los equipos punteros de ese país me llaman la atención", reveló Rodríguez a EFE.