El piloto español Carlos Sainz, de la escudería McLaren, aseguró este jueves que no necesita tomar el lugar que dejó Fernando Alonso en el cariño del público del Gran Premio de México de Fórmula Uno.

"Siempre me he sentido querido; no necesito tomar el lugar de Alonso porque desde que llegué aquí en 2015 a hacer un show en el Zócalo tuve un recibimiento espectacular", aseveró el piloto español en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.