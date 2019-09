El defensa Carlos Salcedo, otro de los jugadores señalados, en el partido amistoso que la selección de México perdió la pasada noche por 0-4 frente a la de Argentina, dijo que entendía todo, pero eran profesionales y tenían que centrarse en haber bien las cosas.

"Nosotros no nos enfocamos en lo que se hable o no se hable", declaró Salcedo. "Ese es el trabajo nuestro, el de jugar defensa. Hay momento buenos que nos ha tocado vivir y ahora no tan bueno, pero equipo siempre se mantiene unido en lo que sea y nosotros estamos brindados por dentro".