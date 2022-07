El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) difundió este viernes un video en redes sociales en el que supuestamente su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, pide a los cárteles criminales no meterse con sacerdotes, doctores y profesores en México.

“Por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no nos meternos con quien no nos debemos de meter”, señala en la grabación supuestamente el líder del CJNG, considerado como uno de los grupos criminales más peligrosos por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).