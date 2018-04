La jugadora mexicana del Levante, Charlyn Corral, máxima goleadora de la Liga Iberdrola, con veinticuatro goles, ha afirmado que siente orgullosa de su registro y agradeció que el fútbol le ha abierto puertas y le ha ayudado a forjar su carácter, porque siempre ha sido una persona tímida.

"Este año he logrado los goles que me había propuesto, pero no voy a bajar los brazos en lo que queda de temporada", agregó la futbolista del equipo valenciano.