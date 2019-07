Con disco asomándose en el horizonte y muy feliz por su reciente matrimonio, Chiquis Rivera, que está promocionando el single "Anímate y verás", aseguró a Efe que se encuentra ante una nueva fase donde las dudas quedaron atrás para dejar paso a una mujer "mucho más segura" de sí misma.

"Definitivamente es una nueva etapa de mi carrera. Me siento mucho más segura como mujer, más segura como cantante. Y ahora estando con una disquera tan importante como Universal, pues me siento arropada, acobijada, apoyada. Eso me deja no enfocarme tanto en los negocios sino en las canciones, en presentarme, la grabación... Me quita mucho estrés y me siento muy relajada", dijo.