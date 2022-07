Fotograma cedido por Marvel Studios donde aparece Chris Hemsworth como Thor, durante una escena de la película "Thor: Love and Thunder", la cuarta película sobre el vikingo más famoso de la franquicia de superhéroes que se estrena este viernes. EFE/Jasin Boland/Marvel Studios /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Fotograma cedido por Marvel Studios donde aparece Natalie Portman como Jane Foster y Chris Hemsworth como Thor, durante una escena de la película "Thor: Love and Thunder", la cuarta película sobre el vikingo más famoso de la franquicia de superhéroes que se estrena este viernes. EFE/Jasin Boland/Marvel Studios /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Fotograma cedido por Marvel Studios donde aparece Chris Hemsworth como Thor, durante una escena de la película "Thor: Love and Thunder", la cuarta película sobre el vikingo más famoso de la franquicia de superhéroes que se estrena este viernes. EFE/Jasin Boland/Marvel Studios /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Más de una década después de su debut y con una decena de películas a sus espaldas encarnando a Thor, Chris Hemsworth regresa con la versión más surrealista de Marvel en "Thor: Love and Thunder", aunque el actor confiesa que cada vez que lo interpreta está convencido de que no le volverán a llamar.

"Cada vez que me llaman para hacer el personaje estoy agradecido. Siempre que lo interpreto creo que será la última vez y que Marvel no me querrá de vuelta", reconoce a Efe antes del estreno, este viernes, de la cuarta película sobre el vikingo más famoso de la franquicia de superhéroes.