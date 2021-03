El cantautor mexicano Christian Nodal y el grupo Los Plebes del Rancho estrenan este viernes el tema "2 veces", el primer sencillo del disco sorpresa en homenaje al artista de música sierreña Ariel Camacho, quien falleció en un accidente de tránsito en 2015 cuando apenas tenía 22 años.

"Yo me comencé a interesar en el regional mexicano gracias a Ariel Camacho y esta es una forma de pagarle la gran influencia que él y Los Plebes han tenido en mi carrera. Si no fuera por ellos no estaría aquí", afirmó Nodal en una entrevista con Efe, en la que también participaron Johnny Cortés, César Sánchez e Israel Meza, actuales integrantes de Los Plebes del Rancho, el grupo fundado por Camacho.