La directora de "Sin ti no puedo", Chus Gutiérrez (2d), la actriz mexicana Maite Perroni (2i), el actor Alfonso Bassave (i) y Pedro Casablanc (d) posan durante el photocall de la película "Sin ti no puedo" de Gutiérrez, en Madrid. EFE/ Fernando Alvarado

La directora madrileña Chus Gutiérrez estrena este viernes su primer thriller, "Sin ti no puedo", que es también su primera coproducción con México y su debut en el "cine por encargo", una experiencia que le ha obligado a sacar "toda su destreza" y la habilidad profesional atesorada durante años.

"Me ha gustado muchísimo hacerlo, para mi todo fue excitante, tampoco había trabajado nunca con estos actores mexicanos -Mauricio Ochmann y Maite Perroni-. No sólo tenía que contar una historia que llegó hasta mí ya bastante encarrilada, sino que había que hacerlo rápido. Fue todo tan bestia que, con nervios y todo -siempre me pongo nerviosa- saqué toda mi experiencia, salió la profesional", asegura.