La novelista argentina Claudia Piñeiro, una de las plumas más prestigiosas de América Latina, reconoció este jueves en la Fiesta del libro y la rosa de la capital mexicana que escribe porque si no lo hace no es la misma persona.

"Escribo porque si no escribo no soy la misma persona, no estoy centrada en mi eje. Escribir es casi una cuestión ontológica, algunos tenemos la necesidad de escribir independientemente de si lo hacemos bien o mal", dijo la autora.