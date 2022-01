El argentino Diego Cocca, entrenador del Atlas mexicano, afirmó este miércoles que el reto de su equipo es no perder la ambición tras conquistar el título del torneo Apertura, el primero en 70 años.

“El primer reto es no perder nuestra identidad, no perder nuestra ambición, nuestra hambre, que el equipo salte a la cancha y que tenga la misma mentalidad de antes de salir campeón, que no es fácil, porque hemos vivido cosas increíbles, confío en mis jugadores, en este crecimiento”, dijo en videoconferencia de prensa.