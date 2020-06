A pesar de estar por años en su trabajo viendo a viajeros lidiar con su equipaje, empacando y desempacando, Victoria Galindo no ha logrado saber cómo meterá treinta y dos años de su vida en una maleta de 50 libras (22,7 kilos) para presentarse a una cita de deportación ante las autoridades de inmigración en California.“No tengo cabeza para esa maleta”, dice Galindo en entrevista telefónica con Efe este martes cuando le faltaban 40 horas para presentarse frente a las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (ICE) en Camarillo, en el estado de California, para ser deportada.“Me quedan pocas horas y siento como si me estuvieran ahorcando, quitándome la respiración de a pocos”, agrega la mexicana oriunda de Guerrero.LA EXPULSIÓN EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUSEsa sensación de que le están quitando la vida a Galindo no es una exageración, considera la abogada de inmigración Vanessa Frank.Y es que después de vivir por más de tres décadas en Estados Unidos con un "récord" limpio, ser madre de cuatro hijos, tres estadounidenses, estar pagando su casa y ser una trabajadora “esencial”, ICE encontró que la inmigrante no tiene méritos para quedarse en el país.

“Es un proceso discrecional del ICE. No culpo a los agentes, ellos están siguiendo una política establecida por el Gobierno Trump”, explica Frank.Galindo, de 48 años, llegó a esta encrucijada tras confiar en un notario público para que le arreglara su papeles hace casi 20 años. Al estar mal representada perdió todas las apelaciones de su caso, lo que culminó en una orden de deportación definitiva, y en un arresto en 2011 para expulsarla junto a su hija mayor.La migrante y su hija lograron recuperar la libertad gracias a una decisión discrecional de ICE de suspender temporalmente su expulsión del país, y desde ese entonces ha estado renovando un permiso anual que ICE le otorga para no expulsarla.Este 2020, Galindo envió sus documentos para que detuvieran por un año más su deportación unas semanas antes de que el coronavirus azotara al país. A mediados de mayo ICE envío su decisión."BAG AND BAGGAGE”