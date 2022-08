Julieta Escobar Parra es una corredora mexicana única, pues realiza carreras de largas distancias ataviada como china poblana, vestido típico del central estado mexicano de Puebla, con el fin de ayudar a niños con síndrome de West, una enfermedad que padece su hija.

“Siempre he sido orgullosa de mis raíces, yo nací aquí en Puebla, yo quería representar de alguna manera, sí llamar la atención, pero al mismo tiempo portar un traje típico de mi estado que es precisamente el de china poblana, nunca había visto una corredora con este traje, he visto a varios compañeros que corren por su causa, pero dije 'voy a usar el traje típico no solo de Puebla, si no nacional'”, afirmó Escobar Parra en entrevista con Efe.