La corresponsabilidad del paciente es indispensable para mejorar la lucha contra el cáncer en países como México, señaló este jueves a Efe el doctor Abelardo Meneses, director del Instituto Nacional de Cancerología (Incan).

"Desafortunadamente la población no va al médico, no tenemos esa cultura, o bien el médico de primer nivel no sospecha muchas veces", indicó el especialista.