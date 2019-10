Costa Rica apoya política migratoria desde países de origen y no restrictiva

La primera vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, abogó hoy en Washington por una política migratoria pensada desde los países de origen y no restrictiva para abordar la realidad de Centroamérica.

"Costa Rica es un lugar de paso, primero, pero Costa Rica es un país receptor, no somos emisores netos de migrantes, lo cual no quiere decir que no hay costarricenses que buscan oportunidades en otros países, pero en general recibimos muchos más migrantes que los migrantes que salen", declaró Campbell en una entrevista con Efe.