La percepción del color ha sido durante mucho tiempo un misterio para los neurocientíficos y psicólogos, que discuten sobre cuánto color realmente se percibe. Ahora, un estudio demuestra que la gente es consciente de un nivel de color sorprendentemente limitado en su visión periférica.

Esta es la principal conclusión de un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), que ha sido liderado por Dartmouth College, en colaboración con Amherst College -ambas universidades estadounidenses-.