La chilena Daniela Vega consiguió hoy el Premio Platino a la mejor interpretación femenina por su trabajo en "Una mujer fantástica", dirigida por Sebastián Lelio.

"Yo me he caído muchas veces en la vida y me he parado (levantado); les invito a levantarse una y otra vez", dijo Vega al recoger el galardón, lo que le valió el aplauso unánime del público.