El técnico de Toluca José Manuel de la Torre (c) conversa con el arbitro Fernando Hernandez (d). EFE/Jorge Nuñez/Archivo

José Manuel de la Torre, entrenador del Toluca del fútbol mexicano, reconoció este domingo que su equipo no ha jugado mal en el torneo Clausura, pero le han faltado los buenos resultados.

"Sucede que no hemos hecho del todo mal los partidos, es decir en el trámite de los juegos ha habido momentos en que competimos, pero los resultados no están ahí a la vista. De nada sirve jugar bien y no ganar, en estos tiempos la situación radica en tener resultados", dijo a Efe el estratega.