Sin guion, por deseo expreso e intencionado de Alfonso Cuarón, rodar "Roma" fue "enfrentar la situación como en la vida misma, con sorpresas, caos y pequeñas trampas que no esperabas", asegura a Efe Marina de Tavira, nominada al Óscar a mejor actriz secundaria.

Llegará a la gala de este domingo en Los Ángeles tan contenta como sorprendida y agradecida, por ser "una actriz mexicana que está con esas actrices tan reconocidas", asegura sobre sus compañeras de nominación, Amy Adams ("Vice"), Emma Stone y Rachel Weisz (ambas por "The Favourite") y Regina King ("If Beale Street Could Talk").