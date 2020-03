Su papel de caballero medieval atormentado que juega al ajedrez con la Muerte en "The Seventh Seal" (1957), de Ingmar Bergan, es el más icónico de la dilatada trayectoria de Max von Sydow, con más de 150 títulos incluido uno sin estrenar, "Echoes of the past", de Nicholas Dimitropulos.

Leyenda del cine europeo y de Hollywood, Von Sydow ha sido héroe y villano, su rostro anguloso e intenso era perfecto para papeles dramáticos. Se ha puesto en la piel de Jesucristo, de enemigo de James Bond, de sacerdote experto en exorcismos o de jefe de un campo de prisioneros nazi y ha filmado con Woody Allen, Steven Spielberg o John Huston.