“Abandonados y aislados" por su país, así dicen sentirse los 80 mexicanos que trabajaban en los consulados y la embajada de México en Estados Unidos y que fueron cesados en las últimas semanas sin que, dicen, se les diera una oportunidad para preparar su regreso a su país o arreglar su situación migratoria.

“Mi cabeza no puede asimilar que nos hayan dejado abandonados y aislados en ese momento. Ese no es el país y la entidad que dice defender a sus connacionales en Estados Unidos. México nos dejó en el desamparo total”, dijo a Efe un exfuncionario del consulado de México en Houston que no se quiso revelar su identidad por temor a represalias.