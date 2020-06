El director y actor mexicano Diego Luna reflexionó durante un evento del "We Are One: A Global Film Festival" sobre sus vivencias en cuarentena, su trayectoria como cineasta y sus opiniones sobre los cambios que tendrá que afrontar el cine tras la pandemia, específicamente en el cine nacional.

"Es un momento bello para buscar transformarnos de muchas formas y creo que el cine tendrá que hacerlo también", aseguró Luna durante una entrevista con Estrella Araiza, directora general del Festival de Cine de Guadalajara, en un directo realizado en el canal oficial del evento en Youtube, en el que cineastas y actores de todo el mundo comparten tiempo para recaudar fondos ante la crisis sanitaria actual por la COVID-19.