El diputado mexicano Saúl Huerta, denunciado por haber abusado presuntamente de dos menores, dijo este jueves que la acusación es una "infamia" y que la familia de uno de ellos se dedica a extorsionar.

"Me crearon toda esta circunstancia que me hace parecer culpable, sin embargo, te quiero decir que no hubo abuso ni intento de abuso, y mucho menos intento de fuerza", dijo el diputado en entrevista con Radio Fórmula.