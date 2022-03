La polémica reforma eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entró en prórroga para discutirse en el pleno del Congreso debido a que no hay acuerdos todavía entre las diferentes fuerzas políticas, informó este jueves el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira.

“Una prórroga para hablar de esto. Ya dijimos, no hay dictamen, no se ha construido un ruta política, reuniones unilaterales, bilaterales, un replanteamiento de la iniciativa si no hay estas reuniones no hay dictamen y si no hay dictamen no hay discusión en el pleno”, señaló el legislador en conferencia de prensa.