A sus 72 años, don José es un artesano del sureño estado mexicano de Oaxaca que crea auténticas joyas con sus manos pese a que perdió la vista hace 17 años.

"Se me empezó a oscurecer la vista y busqué mucho en la ciencia médica pero no hubo respuesta, cambié de medico a otro, a otro y a otro y no hubo respuesta, pasé por los conocimientos de los oftalmólogos, pero no hubo solución se me opaco la vista más y más y más", cuenta este domingo José García en entrevista con Efe.