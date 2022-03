Dunia Camacho Marenco, una mexicana con síndrome de Down, acumula a sus 33 años más de 500 medallas, unas 50 en competencias internacionales, además de cuatro récord Guinness, por hacer lo que más ama: nadar

“En la alberca (piscina) me siento feliz, contenta, me siento libre. Siento mucha emoción”, comenta Dunia a Efe mientras presume del arsenal de medallas que guarda como un tesoro de valor incalculable, al tiempo que recuerda que este lunes se conmemora el Día Mundial del Síndrome Down.