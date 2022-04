El cantante de regional mexicano Edén Muñoz se solidarizó con la alarmante situación de violencia que viven las mujeres en el país y escribió el tema "Te voy a encontrar" en honor a la joven Debanhi Escobar, desaparecida y asesinada en el norteño estado de Nuevo León.

"Me tiene demasiado sensible el caso de Debanhi Escobar y las miles de personas que sufren lo mismo. De la única manera en la que me puedo expresar y sacar todo esto que siento es con mi música y hoy, dedico esta canción a todos aquellos que anhelan encontrar a sus seres queridos", escribió Muñoz, exintegrante de la popular banda Calibre 50.