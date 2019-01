Edwin Cardona, centrocampista colombiano que arribó al Pachuca para esta temporada procedente del Boca Juniors, aclaró hoy que si no llegó antes al equipo mexicano fue porque tenía un compromiso con los xeneizes.

"Soy un hombre de palabra y se la había dado a Boca Juniors de no mover las cosas hasta acabar la Copa Libertadores, no es que no quisiera venir a Pachuca como se manejó erróneamente", comentó.