Eiza González es una de las actrices del momento. Desde que se diera a conocer en Hollywood con "Baby Driver" hace año y medio, la mexicana ha encadenado hasta 11 proyectos, desde superproducciones como "Godzilla vs. Kong", hasta la emocionante "Welcome to Marwen", de estreno mañana.

"Estoy muy orgullosa y muy feliz", dijo la artista en una entrevista con Efe. "Ha sido un gran año de mucho trabajo y aprendizaje, pero lo que me está ocurriendo es algo extremo. Es increíble, pero te deja exhausto. Lleva mucho sacrificio y cansancio", agregó.