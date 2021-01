El argentino Milton Caraglio, delantero del Atlas mexicano, aseguró este miércoles que con su regreso al club rojinegro tendrá la continuidad y los minutos de juego que no logró con su anterior equipo, el Cruz Azul.

"Tener tan pocos minutos para un jugador es complicado, me tocó muy poco; estaba frustrado, pero trataba de aportar lo mío. No me gusta cobrar y no jugar, no me sirve de nada a mí ni a la institución", señaló en una videoconferencia.