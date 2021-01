El entrenador del Toluca, el argentino Hernán Cristante, explicó este viernes que debió aplicar "inteligencia emocional" para controlarse y dejar de comportarse "como un patán".

"Llegué a portarme como un patán, no puedo sacarme la pasión a lo que me gusta hacer, pero sí puedo aplicar inteligencia emocional para controlar y manejar lo que tengo que cambiar. Me hice tanta fama que tuve que cargar con ello", manifestó.