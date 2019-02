El delantero argentino Gustavo Bou, refuerzo de los Xolos de Tijuana para el torneo Clausura del fútbol mexicano, dijo sentir felicidad por regresar a la institución del norte de México porque ahí lo hacen sentir como en casa.

"Conozco a jugadores y gente del club, son buenas personas, me brindan todo y eso me hace estar bien en México, sentirme como en casa. Más allá de estar lejos de la familia, estar en un club que se basa en la unión y el apoyo mutuo, hace que se fortalezcan los lazos y no haya nostalgia".