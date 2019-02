El argentino Jonatan Maidana, defensa central del Toluca y que llegó como una de las figuras para este Clausura 2019, destacó que no se siente con la etiqueta de un jugador superior al resto de los otros de la liga.

"Hay grandes figuras en la liga de México, no es que yo me convierta en lo más llamativo. Quise venir acá a ser uno más, a trabajar al máximo, no me creo ni más ni menos, vengo a aportar mi experiencia buscando que el club Toluca consiga cosas importantes", dijo a Efe el zaguero.