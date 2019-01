Rodolfo Pizarro (i) y Rogelio Funes Mori (d) de Rayados de Monterrey disputan el balón con Iván Marcone (c) de Cruz Azul durante el partido de ida correspondiente a la semifinal del Torneo Apertura 2018 celebrado en el estadio BBVA de la ciudad de Monterrey (México). EFE/Archivo

El argentino Iván Marcone, partió hoy de México hacia Buenos Aires para formar parte de Boca Juniors tras un paso de seis meses en Cruz Azul, equipo al que agradeció las oportunidades.

"No fue difícil adaptarme, es un país lindo y mi rendimiento fue bueno, mejor de lo que esperaba. No conseguimos el título de la Liga que era lo más importante, pero en todos los sentidos me voy contento de Cruz Azul, de México en general, siempre voy a estar agradecido con este equipo", dijo.