El jugador de Veracruz Cristian Menéndez (c) después de anotar ante Querétaro, el sábado 19 de agosto de 2017. EFE/Archivo

El argentino Cristian Menéndez, el mejor delantero de los Tiburones de Veracruz del fútbol mexicano en el 2018, aseguró hoy sentirse comprometido con su club, a pesar de que está en el radar de América, Toluca y Atlas.

"Es lindo que me lleguen ofertas, es grato que se hable bien con el interés de clubes tan importantes. Lejos de mover mi centro de equilibrio, resulta contrario; me hace meterme en el proyecto de Veracruz, porque quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y he llamado la atención", dijo a Efe el atacante.