El argentino Mauro Quiroga, Máxiomo goleador con el Necaxa del Apertura del fútbol mexicano, aseguró este sábado al llegar a la liga de México no pidió tiempo para adaptarse y se puso el reto de rendir desde el inicio de la temporada.

"No podía perder tiempo ni justificaciones con la adaptación. Necaxa ha tenido delanteros efectivos en los últimos torneos, así que debía ponerme el reto alto. A lo largo de mi carrera me he caracterizado por hacer goles importantes y aquí no iba a ser la excepción; falta lo mejor porque vienen juegos de eliminación en los que puedo ayudar", dijo a EFE.