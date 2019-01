El centrocampista argentino Rubens Sambueza, del León del fútbol mexicano, confirmó hoy que la lesión sufrida el pasado domingo es una fractura del quinto metatarso del pie derecho y estará un mes fuera de la canchas.

"Son cuatro semanas con una bota ortopédica para no mover el pie; espero que el club me ponga un chófer porque me la tengo que sacar para manejar, aunque lo importante es reposar, y después integrarme con el resto del grupo", dijo.