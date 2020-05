27 may. 2020

El Atlas entregó 1.400 cestas con ayudas a personas que trabajan en el Estadio Jalisco y que se han visto afectados por la cancelación del torneo Clausura, anunció este martes Pedro Portilla, presidente del club mexicano.

"Son compañeros de trabajo, los héroes del estadio, no se ven, no son ni los jugadores, ni los árbitros ni el cuerpo técnico pero sin la colaboración cada partido de éstas 1.400 personas no podríamos disfrutar de un partido", dijo en un vídeo difundido por la institución.