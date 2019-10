El canadiense Lucas Cavallini, delantero del Puebla del fútbol mexicano, aseguró este sábado que piensa en emigrar de su equipo al termino del torneo Apertura y le gustaría ir a otro con expectativas mayores.

"Me encantaría jugar en el América, si no lo consigo, en otro grande de México como Tigres o Monterrey, tengo opciones del extranjero también. De Cruz Azul ya no creo que se dé un acercamiento", dijo a EFE.