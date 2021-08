El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el Jefe de Jefes, negó en una entrevista emitida este miércoles haber participado en el asesinato del agente estadounidense Enrique Camarena en 1985, crimen por el que lleva más de tres décadas encarcelado.

"Ignoro el por qué se me relaciona, porque ese señor no lo conocí. Le vuelvo a repetir, yo no soy una persona de armas. Lamento mucho porque sé que era un buen hombre", expresó a la cadena Telemundo desde la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en el estado mexicano de Jalisco.